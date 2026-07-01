Presidente Kast destaca reducción de impuestos en Paraguay: “Han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer”

El presidente José Antonio Kast está cerrando su gira por Paraguay, en el marco de la participación de Chile como miembro asociado en la Cumbre del Mercosur.

Tras participar de una sesión plenaria especial en el Congreso Nacional, el mandatario otorgó unas palabras junto al presidente paraguayo Santiago Peña y destacó la reducción de impuestos en ese país.

También se refirió al Imacec de mayo, que disminuyó 0,9%, marcando la quinta baja consecutiva de la economía chilena.

“Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec. Hemos conocido recién cifras que prenden más de una luz de alerta y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo. Pero aquí tenemos que revertir, por eso la firma de estos acuerdos es una luz de esperanza”, dijo.

Y añadió que en momentos de conflictos a nivel mundial, “nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

En ese sentido, Kast valoró los acuerdos suscritos y sostuvo que se debe avanzar en temas comerciales, los que “van a brindar más trabajo, más posibilidades a nuestros compatriotas”. Y, al igual que en su discurso del martes, apeló a enfrentar en unidad el avance del crimen organizado.

Así, continuó diciendo que “Paraguay para nosotros también es un modelo en temas de reformas tributarias”.

“Ustedes han demostrado al mundo que, bajando impuestos, han logrado crecer y, lo más importante, han disminuido la pobreza. Si hay un país que ha logrado disminuir ostensiblemente los niveles de pobreza, son precisamente ustedes aquí en Paraguay y con un modelo económico de apertura al mundo, de baja en las tasas arancelarias, de baja en los montos tributarios“, concluyó el mandatario.