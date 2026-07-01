Imacec de mayo: Economía chilena registró disminución de 0,9%

El Banco Central informó que el Imacec de mayo de 2026 disminuyó 0,9%, en comparación con el mismo mes del año pasado.

La cifra marca cinco meses consecutivos de retroceso para la actividad económica nacional.

La institución detalló que el resultado se explica por una menor producción minera, que bajó 11,6%. En comparación con abril, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue influida por el resto de bienes.

En tanto, el Imacec no minero “presentó un crecimiento anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 1,0% en doce meses”.

Asimismo, la producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, “resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. En menor medida, la industria también registró una caída, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación”.

La actividad comercial tuvo un crecimiento de 0,8% en términos anuales debido al comercio minorista y automotor, mientras que los servicios aumentaron 1,0% en términos anuales, mayoritariamente por el desempeño de salud y educación.