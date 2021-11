(CNN Español) – Tres personas resultaron heridas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield de Atlanta luego que un pasajero se abalanzara sobre una bolsa que contenía un arma de fuego, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado, diciendo que la información sobre las lesiones proviene de “reportes iniciales”.

Los tres adultos heridos presentan lesiones que no se consideran potencialmente mortales, según una fuente familiarizada con la situación. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital, agregó.

La fuente dijo que las personas lesionadas no recibieron disparos y, en cambio, resultaron heridas durante la evacuación. También indicó que la bala del arma de fuego entró en la propiedad de la persona que la trajo.

Según la agencia, el artículo prohibido fue identificado por rayos X en el control de seguridad principal y comenzó una inspección del equipaje. Se le dijo al pasajero que no tocara la propiedad, pero se abalanzó hacia ella y disparó el arma, dice el comunicado.

El pasajero salió corriendo del aeropuerto. En ese momento, la TSA y las autoridades locales iniciaron un alto en tierra.

El incidente se produjo alrededor de la 1:30 p.m. (hora de Miami) y continuó hasta que se dio el visto bueno a las 3:20 p.m. Los pasajeros fueron revisados ​​nuevamente en ese momento.

“Este incidente subraya la importancia de revisar las pertenencias personales en busca de artículos peligrosos antes de partir hacia el aeropuerto. Las armas de fuego, particularmente las cargadas, introducen un riesgo innecesario en los puntos de control, no tienen cabida en la cabina de pasajeros de un avión y representan un error muy costoso para los pasajeros que intentan abordar un vuelo con ellas”, dice el comunicado.

La TSA dice que sus funcionarios han encontrado más de 450 armas de fuego en los puntos de control de Atlanta en lo que va de 2021.

No se han proporcionado detalles sobre el arma o las circunstancias que rodearon la descarga accidental.

Los testigos describieron confusión y desorden cuando el pánico estalló en la terminal nacional del aeropuerto. Erika Zeidler, que viajaba de Atlanta a Anchorage, Alaska, dijo que estaba sentada en el Concourse T cuando la gente comenzó a correr por el pasillo.

“Asumimos que llegaban tarde a un vuelo”, le dijo a CNN. “Entonces, de repente, más personas comenzaron a correr por la terminal y gritaron que había un atacante”.

Zeidler y otros se refugiaron en un restaurante TGI Fridays, indicó. Las fotos que compartió en Twitter mostraban a una multitud de personas de pie en la pista debajo de una pasarela mientras se desarrollaba el incidente.

Current view from inside T terminal in Atlanta Airport after “accidental discharge” pic.twitter.com/1uONeCzJi9

— E Zeidler (@EmZeidler) November 20, 2021