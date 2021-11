(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le transfirió el poder temporalmente, durante una hora y 25 minutos, a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras estuvo bajo anestesia para una colonoscopia de rutina, dijo a los periodistas la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Las cartas al senador Leahy y al presidente de la Cámara fueron transmitidas a las 10:10 a.m. ET. El presidente reanudó sus funciones a las 11:35 a.m. ET”, dijo la oficina de prensa de la Casa Blanca.

Biden llegó este viernes por la mañana al Centro Médico Walter Reed para someterse a un examen físico anual de rutina, su primer examen físico en el cargo como el presidente de más edad en su primer término en la historia de Estados Unidos.

Es un proceso de rutina que un vicepresidente asuma poderes presidenciales mientras el presidente se somete a un procedimiento médico que requiere anestesia. El entonces vicepresidente Dick Cheney lo hizo en múltiples ocasiones cuando el entonces presidente George W. Bush se sometió a colonoscopias de rutina.

A principios de este año, la exsecretaria de Prensa del expresidente Donald Trump, Stephanie Grisham, insinuó en gran medida que el predecesor de Biden se sometió a una colonoscopia en una visita secreta a Walter Reed en 2019, pero lo mantuvo en silencio para evitar transferir el poder presidencial al entonces vicepresidente Mike Pence.

En su libro I’ll Take Your Questions Now, Grisham no usa el término colonoscopia, pero insinúa fuertemente que para eso fue el viaje. Ella dijo que la visita al hospital de Trump, que durante semanas provocó especulaciones sobre su salud, fue un “procedimiento muy común”, durante el cual “se seda a un paciente“.

También escribió que Bush tuvo un procedimiento similar mientras estuvo en el cargo. Grisham escribió que Trump no quería que el entonces vicepresidente Mike Pence estuviera en el poder mientras estaba sedado, lo cual fue parte de la razón por la que mantuvo su visita en privado. Tampoco “quería ser el blanco de una broma” en los talk shows de la noche, escribe Grisham.