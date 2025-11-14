“Pensamos que se nos caía la casa encima, fue de terror”: El dramático testimonio tras explosión de planta química en Argentina

La información de medios locales dan cuenta que el siniestro se generó en un parque industrial, lo que derivó en una explosión que generó una amplia onda expansiva.

Impacto ha generado en Argentina la explosión de una planta química, cuya onda expansiva se sintió en diversos puntos aledaños a Ezeiza.

Un vecino del sector donde se produjo en incendio, relató al medio argentino TN los minutos de terror que vivieron producto del siniestro.

“Mirá, nosotros vivimos pegaditos, cerquita, estábamos a 10 cuadras. Vivimos en el club privado de Lombus, en Cristán Suárez. Estábamos tranquilos con mi mujer viendo televisión. Y nunca en mi vida escuché una explosión como la que escuchamos. Fue demoledora, pensamos que se nos caía la casa encima. Fue realmente de terror”, relató.

Y agregó: “Y te puedo asegurar, nos dio miedo porque tenemos mucho vidrio en la casa, las paredes son muy altas, 6 metros, y tuvimos miedo. Sentimos la explosión y pensamos que se nos caían todos los vidrios encima”.

Más de 20 cuerpos de bomberos trabajan en el lugar y habría 22 personas lesionadas, según consigna La Nación.