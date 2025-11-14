Video: El Impactante registro de una explosión en planta química en Argentina

Más de 20 cuerpos de bomberos trabajan en el lugar y habría 22 personas lesionadas.

Impactantes imágenes han comenzado a llegar desde Argentina, donde se produjo una fuerte explosión en el marco de un incendio que afecta a una planta química de la localidad de Ezeiza.

La información de medios locales dan cuenta que el siniestro se generó en un parque industrial, lo que derivó en una explosión que generó una amplia onda expansiva.

Más de 20 cuerpos de bomberos trabajan en el lugar y habría 22 personas lesionadas, según consigna La Nación.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, detalló que aún se desconocen las causas del siniestro, pero que “una de ellas es una planta química, donde se incendiaron los depósitos, donde hay cuestiones vinculadas al agro y la fertilización. También hay otra de plásticos, que se llama Plásticos Lago”, dijo en TN.

🔴 #URGENTE | Masiva explosión en una planta química en Ezeiza, afueras de Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/9l7YwktEPD — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 15, 2025