Ministra de Seguridad argentina habla de “inteligencia ilegal y paralela” detrás de filtración de audios de Karina Milei

Mencionando que ya habían detectado "injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos" y que también "Venezuela podía influir", Patricia Bullrich calificó de "inédita" la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, sobre todo por haber sido grabadas en la misma Casa Rosada.

Este lunes la Justicia argentina aceptó la petición por parte del gobierno de Javier Milei para frenar la difusión de más audios donde esté involucrada Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia del país trasandino.

Esto, a propósito del caso de supuesta corrupción hecho público y que involucraría a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y que más tarde también salpicó a Karina al filtrarse un audio de ella que habría sido captado precisamente en la Casa Rosada.

Al respecto habló la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien mencionó incluso intervenciones de inteligencia externa a la trasandina, abriendo la puerta a que esto pudiera responder a algo similar.

“En Argentina los servicios de seguridad de inteligencia ilegales han tenido distintos capítulos. Han existido en casi todos los gobiernos en los que se ha intentado un cambio. Han intentado voltear a cuanto gobierno existió que tuviese una idea distinta a la del peronismo o del kirchnerismo”, comentó.

En ese sentido, para Bullrich “no hay que ser ingenuo” con respecto al caso que viven hoy en la administración de Milei: “lo que ha llegado a pasar ahora es algo realmente inédito, increíble. Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia (…) pero esta operación de inteligencia que es grabar en la misma sede del poder Ejecutivo, en la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de una indefención de todos los ciudadanos”.

Para la secretaria de Estado argentina el haber logrado grabar a Karina Milei al interior de la casa de gobierno da cuenta de un trabajo de “inteligencia ilegal paralela”, criticando que además los audios fueran liberados por parte.

“Hace poco tiempo denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque hoy está intentando defenderse con ataques. (…) Como lo intenta hacer con el Tren de Aragua en distintos lugares”, añadió.