ONU votará propuesta de Baréin para defender el tránsito en el estrecho de Ormuz con ataques navales

La iniciativa será votada este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene como objetivo autorizar ataques navales contra Irán para defender el paso de los buques.

(CNN) – Un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, propuesto por Baréin, autorizaría a los países a utilizar “todos los medios defensivos necesarios” para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz, en caso de ser adoptado.

Un funcionario del Golfo declaró a CNN que se espera que el Consejo de Seguridad vote la resolución propuesta por Baréin este viernes.

El funcionario indicó que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, había conversado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que existía la expectativa de que Rusia no bloquee la resolución. Agregó que se esperaba que el príncipe heredero hablara con autoridades “relevantes” en China, con la expectativa de que Pekín tampoco la bloquee.

El borrador de resolución, al que CNN tuvo acceso, deplora las acciones de Irán como violaciones del derecho internacional y advierte sobre impactos adversos en el comercio internacional, la seguridad energética, las cadenas de suministro y la economía global.

Asimismo, subraya que los buques y aeronaves gozan del derecho de tránsito por el estrecho de Ormuz, el cual “no debe ser impedido”.

¿De qué trata el borrador?

El borrador autorizaría a los Estados miembros, actuando de forma individual o a través de asociaciones navales multinacionales voluntarias que notifiquen previamente al Consejo de Seguridad, a utilizar medidas defensivas en el estrecho y en aguas adyacentes —incluidas las aguas territoriales de los Estados ribereños— para asegurar el tránsito y disuadir intentos de cerrar u obstaculizar la navegación.

La autorización tendría una duración de al menos seis meses desde su adopción y requeriría informes trimestrales por parte de los Estados participantes.

El borrador insta a los Estados participantes a coordinar sus acciones y a garantizar que las operaciones cumplan con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos aplicable, respetando al mismo tiempo los derechos de navegación de terceros Estados.

También enfatiza que la autorización se aplicaría únicamente al estrecho de Ormuz y no establecería derecho internacional consuetudinario.