“Vayan al estrecho y simplemente tómenlo”: Trump arremete contra países aliados por no ayudarlo a frenar bloqueo del estrecho de Ormuz

El mandatario aseguró en redes sociales que "Irán ha quedado, en esencia, diezmado. Lo difícil ya está hecho. ¡Vayan a por su propio petróleo!".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a los países aliados por no intervenir en el bloqueo del estrecho de Ormuz, causado por el conflicto en Medio Oriente.

A través de Truth Social, el mandatario llamó a las naciones afectadas por la crisis de combustible a comprar petróleo estadounidense, señalando que hay “de sobra”.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a participar en la ‘decapitación’ de Irán, les hago una sugerencia: en primer lugar, compren a Estados Unidos, que tenemos de sobra”, publicó en redes sociales.

Adicionalmente, Trump aconsejó a los países aliados “tomarse” el estrecho, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

“En segundo lugar, reúnan el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente tómenlo. Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos”, remarcó.

El empresario estadounidense fue tajante en su mensaje y señaló que, desde ahora, “tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos; EE. UU. ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”.

Cerró señalando que “Irán ha quedado, en esencia, diezmado. Lo difícil ya está hecho. ¡Vayan a por su propio petróleo!”.