Krist Novoselic, ex bajista de Nirvana, desconcertó a sus seguidores luego de elogiar públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un discurso en el que amenazó con enviar al ejército si los gobernadores no eran capaces de controlar las manifestaciones antiracistas.

“¡¡¡Guau!!! Sé que muchos de ustedes no lo soportan, sin embargo, Trump ‘la rompió’ con ese discurso”, expresó el rockero en Facebook.

Luego, sostuvo: “Imaginen si las llamadas ‘milicias patriotas’ estuvieran levantando este tipo de infierno? Si ese fuera el caso, los izquierdistas agradecerían la intervención federal”.

Novoseliv pidió que se detuvieran las protestas: “La mayoría de los estadounidenses quieren la paz en sus comunidades y el presidente Trump habló sobre ese deseo. No importan los detalles legales que pocos entienden: Trump dijo que detendría la violencia y habla por muchos”.

“Estoy de acuerdo, el presidente no debería enviar tropas a los estados, y legalmente no podría hacerlo, sin embargo, el tono de su discurso es fuerte y claro”, sentenció.

Por supuesto, las reacciones en el mundo de la música no se hicieron esperar.

don’t hate on nirvana for what stupid ass krist novoselic said. kurt would never stand for this shit. pic.twitter.com/ncn8CUp3FA

— bawbby. (@bawbbyshere) June 2, 2020