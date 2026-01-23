Niño ecuatoriano de 5 años queda bajo custodia de ICE tras arresto de su padre en Minnesota

Un niño de preescolar de origen ecuatoriano fue retirado de un vehículo frente a su casa en el área metropolitana de Minneapolis y trasladado junto a su padre a un centro de detención de ICE en Texas, en medio de un operativo migratorio que ha generado cuestionamientos sobre el uso de menores en procedimientos de inmigración en Estados Unidos.

Un niño de 5 años que fue llevado por agentes federales desde la entrada de su casa en el área metropolitana de Minneapolis el martes tras regresar del preescolar está detenido junto con su padre en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, según una fuente familiarizada con la situación.

El niño de preescolar, Liam Conejo Ramos, fue retirado del automóvil en marcha de la familia, dijo Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis.

El niño y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los funcionarios fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, declaró el abogado de la familia, Marc Prokosch, durante una conferencia de prensa el jueves por la noche.

“Estos no son inmigrantes ilegales”, insistió Prokosch. “Vinieron legalmente. Vinieron legalmente y están siguiendo un camino legal”.

Cuando se le preguntó más sobre su solicitud de asilo, Prokosch no dio más detalles, señalando que estos procesos son confidenciales.

Ramos es uno de los últimos niños atrapados en la campaña de deportación masiva de la administración Trump en Minnesota y en todo el país.

Esta campaña se ha caracterizado por tácticas agresivas de agentes armados y enmascarados, la detención de ciudadanos estadounidenses y la represión de manifestantes a medida que se intensifican las disputas sobre la legalidad de las acciones.

Los residentes de las zonas afectadas han respondido advirtiendo a sus vecinos y, en ocasiones, tomando medidas para obstaculizar los movimientos y acciones de los agentes de inmigración.

“Otro adulto que vivía en la casa estaba afuera y rogó a los agentes que le permitieran cuidar al niño pequeño, pero fue rechazado”, denunció Stenvik en una conferencia de prensa el miércoles.

Un agente “lo llevó hasta la puerta y le indicó que tocara la puerta, pidiendo que lo dejaran entrar, para ver si había alguien más en casa, esencialmente usando a un niño de 5 años como carnada”, señaló Stenvik.

“ICE no usó, ni ha usado nunca, a un menor como cebo. El menor fue ABANDONADO”, publicó la agencia el jueves.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró que el padre era el objetivo del operativo. Finalmente, ambos fueron detenidos juntos.

“Llevamos a cabo misiones de aplicación de la ley legales, éticas y morales aquí en Minneapolis”, declaró el jueves el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en una conferencia de prensa. “No detuve a un niño de 5 años, y continuaremos con esa misión de aplicación de la ley”.

El padre del niño no parece tener antecedentes penales en Minnesota, según Prokosch.

Adrian Alexander Conejo Arias y su hijo pequeño están detenidos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, una instalación de ICE para familias, indicó Prokosch.

Los funcionarios federales afirmaron que se llevaron al niño con ellos después de que el padre les dijera a los agentes que quería que el menor permaneciera con él, según una publicación en las redes sociales del DHS el jueves.

La agencia indicó que los agentes “hicieron múltiples intentos para que la madre entrara a la casa y tomara la custodia de su hijo. Incluso le aseguraron que no la arrestarían. Ella se negó a aceptar la custodia del niño”.

“La principal preocupación de nuestros agentes durante todo el operativo fue la seguridad y el bienestar del niño”, añadió el DHS. “Tras el abandono del niño por parte de la madre, los oficiales acataron la voluntad del padre de quedárselo. Padre e hijo se encuentran juntos en Dilley”.

La madre de Liam estaba “aterrorizada” por los agentes afuera de su puerta, manifestó el jueves por la noche a Laura Coates de CNN el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado ayudando a la madre desde que se llevaron a su esposo y a su hijo.

“Los agentes de ICE estaban tratando de usar al bebé para sacarla de su casa, pero los vecinos… le aconsejaron que no lo hiciera”, por temor a que la detuvieran, indicó Amezuca, señalando que está embarazada y también tiene un hijo adolescente.

En una declaración separada el jueves por la noche, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó: “Durante esta situación, los agitadores invadieron la escena y comenzaron a gritar y tocar bocinas, asustando al niño”.

Mary Granlund, presidenta de la junta escolar del distrito de Columbia Heights, dijo a CNN que fue testigo directo de la escena cuando agentes de ICE detuvieron al padre y al niño a principios de esta semana.

“Yo iba a recoger a mis propios hijos de la escuela cuando escuché la conmoción y vi a la gente”, relató Granlund en entrevista con Sara Sidner, de CNN. “Me bajé del auto y escuché a personas decir: ‘¿Qué están haciendo? No se lleven al niño’”.

En una declaración anterior a CNN, el DHS declaró a ICE estaba realizando una operación para arrestar al padre del niño cuando “huyó a pie, abandonando a su hijo”.

Durante sus declaraciones en Minneapolis el jueves, el vicepresidente J.D. Vance indicó que, tras investigar el asunto, descubrió que los agentes “fueron a arrestar a su padre, un inmigrante indocumentado. El padre huyó. Entonces, la historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. ¿Qué se supone que deben hacer? ¿Deben dejar que un niño de 5 años muera congelado? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante indocumentado en Estados Unidos de América?”

El DHS comunicó que el padre fue liberado en Estados Unidos bajo la administración de Biden.

“Han hecho todo correctamente, como debían…”, señaló Prokosch en una conferencia de prensa. “La familia está tramitando una solicitud de asilo, lo cual es legal. Solo que ahora tenemos que hacerlo con la mitad de la familia en Texas”.

El centro de Dilley, concebido como un centro de detención residencial, no como un centro penal, está diseñado para albergar familias, con una serie de remolques beige con espacios dedicados a biblioteca, gimnasio y aula.

Los niños recluidos en Dilley son desde bebés hasta adolescentes.

Ramos no es el único caso en el distrito escolar, ubicado a unos once kilómetros al norte de Minneapolis. Otros tres estudiantes también fueron detenidos por ICE, informaron las autoridades escolares.

También el martes, un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Columbia Heights que se dirigía a la escuela fue detenido por agentes armados y enmascarados, indicó Stenvik.

“No había padres presentes. El estudiante fue sacado de su auto y se lo llevaron”, aseguró.

La semana pasada, agentes de ICE entraron en el apartamento de otra estudiante de secundaria de 17 años y su madre. Ambas fueron detenidas, dijo el distrito.

Una niña de 10 años de cuarto grado fue llevada por agentes de ICE camino a la escuela con su madre hace dos semanas y ahora permanece en un centro de detención en Texas, dijo el distrito escolar.

CNN ha pedido al DHS detalles sobre estos casos.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional de Maureen Chowdhury de CNN.