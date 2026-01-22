Vicepresidente de Estados Unidos niega que ICE detuviera a un niño de 5 años: “Lo cuidaron, puesto que el padre huyó”

JD Vance aseguró que el menor no fue detenido por agentes de ICE, sino que se tomó su tutela tras la huida de su padre, lo que difiere de algunos testimonios.

Conmoción causó la detención de un niño de cinco años por parte de los agentes migratorios de ICE en Minnesota, Estados Unidos.

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, salió en defensa de este procedimiento y señaló que los agentes migratorios no detuvieron a un menor de cinco años, sino que “lo cuidaron, puesto que el padre huyó al llegar las autoridades”.

“¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?“, declaró Vance a la prensa durante una visita al estado de Minnesota, según informó EFE.

La visita del vicepresidente fue para mostrar su apoyo a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han estado en el punto de mira por los procedimientos cada vez más violentos en sus operativos.

Según un comunicado de las Escuelas Públicas de Columbia Heights (Minnesota), Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa, justo cuando regresaban del colegio.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron al niño en vez de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, y quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, según consignó The Washington Post.

Vance aseguró este jueves que se preocupó al conocer las acusaciones de supuestas detenciones de menores, ya que, además del niño de cinco años, las autoridades locales de Minnesota también detuvieron a otros tres menores de edad.