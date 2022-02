(CNN) – El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, tuiteó el sábado que Kyiv estaba creando un ejército de tecnología de la información (TI) para “continuar luchando en el frente cibernético” mientras las fuerzas rusas siguen con su ataque a Ucrania.

Fedorov tuiteó un enlace a un canal en Telegram que alentaba a los hackers informáticos a realizar ataques cibernéticos contra empresas energéticas y financieras rusas clave. La lista de objetivos propuestos incluye al gigante del gas natural Gazprom y a los grandes bancos rusos Sberbank y VTB. La administración Biden sancionó a los dos bancos el jueves por la invasión rusa de Ucrania.

El canal de Telegram promovido por Fedorov se tradujo al inglés para atraer a “todos los especialistas en TI de otros países”, decía la versión en inglés.

Los ciberataques han tenido un papel secundario en la guerra entre Rusia y Ucrania. Una serie de los llamados ataques de denegación de servicio inundaron los sitios web del gobierno ucraniano con tráfico falso antes de la invasión de Rusia. La Casa Blanca culpó de una de esas rondas de ataques a la agencia militar GRU de Rusia (Moscú negó la acusación).

El viernes, funcionarios ucranianos acusaron al Ministerio de Defensa de Bielorrusia de intentar hackear las cuentas de correo electrónico privadas del personal militar ucraniano. El ministerio no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022