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VERDADERO | “El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB)”

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PIB marca mayor alza en tres años: Economía creció 3,1% durante el segundo trimestre de 2025/Agencia Uno

Verdadero, ya que la Dirección de Presupuestos (Dipres) comunicó en su Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 un déficit estructural preliminar de 3,55% del PIB.

En el discurso se redondea a 3,7%. Además, la meta fiscal comprometida era 1,6% del PIB, por lo que el déficit efectivamente terminó siendo más del doble de lo comprometido.

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