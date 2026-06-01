VERDADERO | “El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB)”

Verdadero, ya que la Dirección de Presupuestos (Dipres) comunicó en su Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 un déficit estructural preliminar de 3,55% del PIB.
En el discurso se redondea a 3,7%. Además, la meta fiscal comprometida era 1,6% del PIB, por lo que el déficit efectivamente terminó siendo más del doble de lo comprometido.
Lo más leído
- Carabineros reporta la detención de 10 personas durante la Cuenta Pública: Hay un menor de edad entre los arrestados
- Anthropic da el primer paso hacia la bolsa: presentó confidencialmente su solicitud de IPO ante la SEC
- Ofertas “por tiempo limitado” y vendedores insistentes: Así operan las estafas con boletos y productos falsos para el Mundial 2026
- Raúl Soto (PPD) valora los anuncios de seguridad de la cuenta pública y afirma: "Vamos a estar expectantes del plan que anunciará el ministro Arrau"
- El final de "Euphoria" explicado: ¿Qué pasó con Rue y por qué el cierre dividió a los fans?