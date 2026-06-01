VERDADERO | “El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB)”

Verdadero, ya que la Dirección de Presupuestos (Dipres) comunicó en su Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 un déficit estructural preliminar de 3,55% del PIB.

En el discurso se redondea a 3,7%. Además, la meta fiscal comprometida era 1,6% del PIB, por lo que el déficit efectivamente terminó siendo más del doble de lo comprometido.