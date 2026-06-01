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VERDADERO | Kast: Hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5%

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José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026 anunciando nuevas medidas de seguridad y combate al crimen organizado.

De acuerdo a cifras del Banco Mundial, en 2010 el crecimiento fue de 5,9%, en 2011 la cifra registró un incremento al 6,2% y en 2012 se mantuvo en 6,2%.

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