VERDADERO | Kast: Hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5%

De acuerdo a cifras del Banco Mundial, en 2010 el crecimiento fue de 5,9%, en 2011 la cifra registró un incremento al 6,2% y en 2012 se mantuvo en 6,2%.
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