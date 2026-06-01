Eduardo Frei respalda primera cuenta pública del Presidente Kast y prioriza la seguridad: “Es por lejos la preocupación de la gente”

El expresidente Eduardo Frei entregó su evaluación de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, calificándola como “una presentación bien completa y bien extensa en los temas que más importan”. En declaraciones en directo, Frei señaló que es “difícil encontrar algún tema de los que más preocupan a la población que no fue tocado” durante el discurso, que se extendió por más de dos horas.

El exmandatario destacó especialmente el llamado de Kast a la unidad y al diálogo como uno de los aspectos más relevantes del discurso. “El llamado del presidente a que seamos capaces de dialogar y trabajar por Chile es a mi juicio una cosa muy importante”, afirmó, subrayando que ese mensaje resulta necesario en un contexto de alta polarización.

#CNNChileTarde | Eduardo Frei, expresidente de la República, tras #CuentaPública de Kast: “El llamado del presidente a que seamos capaces de trabajar y dialogar por Chile, es una cosa muy importante”. pic.twitter.com/fjTkCxdHvD — CNN Chile (@CNNChile) June 1, 2026

Seguridad y crecimiento, las prioridades

Consultado sobre las urgencias del país, Frei identificó dos ejes centrales: seguridad y crecimiento económico. Sobre los avances del Gobierno en materia de seguridad, el expresidente pidió cautela en las evaluaciones, señalando que “a los tres meses es imposible dar una cifra del nuevo gobierno” y que los resultados económicos de los primeros meses vienen condicionados por la administración anterior.

Frei también respondió a quienes criticaron el cargo que asumió, indicando que recibió numerosas felicitaciones y recordando que ocupa esa función desde 2014, ratificado en distintas administraciones.