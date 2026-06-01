Arrau por registro de vándalos: “No puede pasar que haya impunidad a alguien que destruye un espacio público”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó tras la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast los alcances del Registro Nacional de Vándalos e incivilidades anunciado en el discurso presidencial.

El titular de Seguridad Pública explicó que la iniciativa distingue entre conductas que constituyen delitos y aquellas que son faltas, con niveles de sanciones accesorias distintos en cada caso.

Entre las penas más graves figura la pérdida de la gratuidad universitaria y del Crédito con Aval del Estado, mientras que en los casos de menor gravedad se contempla la prohibición de acceder a estadios.

Arrau fue enfático en el objetivo de la medida: terminar con la impunidad de quienes destruyen o se toman espacios públicos, o ejercen violencia en la vida pública. El ministro adelantó que el registro ya está en discusión y que su implementación contempla el uso de biometría, aunque no precisó una fecha concreta de entrada en vigencia.

La propuesta forma parte de la agenda legislativa amplia que el gobierno anunció desplegar a partir de esta semana.

20 mil nuevas plazas para cárceles

En materia penitenciaria, Arrau respaldó el plan de infraestructura anunciado por Kast, que contempla más de 20 mil nuevas plazas en recintos en su mayoría concesionados y contiguos a cárceles ya existentes fuera de las ciudades.

El ministro calificó la iniciativa como el plan más potente que ha impulsado el país en materia penitenciaria y añadió que en los próximos meses también se abordará la reforma a la ley orgánica de Gendarmería, para dotar a la institución de una base sólida que le permita hacerse cargo del nuevo sistema carcelario.