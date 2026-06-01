Kast anuncia plan para recuperar monumentos y espacios públicos, nuevo estatuto de turismo e inversiones viales

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció el Plan Nacional de Recuperación, Limpieza y Puesta en Valor de Monumentos y Espacios Públicos, liderado por el Ministerio de Cultura. La iniciativa busca reparar el daño acumulado en centros históricos y devolver a la ciudadanía “espacios dignos, seguros y llenos de identidad”. Kast llamó a recuperar la cultura de cuidar el patrimonio, señalando que hacerlo “es también cuidar la seguridad, la memoria y el alma de Chile”.
En materia de turismo, el mandatario anunció el ingreso en las próximas semanas de un proyecto de ley con un nuevo Estatuto Laboral para el turismo, que busca fomentar el empleo en temporadas altas con jornadas adaptables y compensar las temporadas bajas.
Infraestructura vial y portuaria
El Gobierno destinará más de 800 mil millones de pesos para expandir la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins, bajo el Plan Ruta Austral. Kast señaló que la zona austral debe considerarse “una zona estratégica para el futuro de Chile” y no una periferia. Además, anunció la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio con cerca de 2 mil millones de dólares.
En vivienda, el Plan de Reconstrucción Nacional inyectará 400 mil millones de pesos para financiar la reconstrucción de más de 4 mil viviendas.
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