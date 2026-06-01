Quiroz rechaza pausar el ajuste fiscal: “No tiene nada de que ver con los más ricos, esto tiene que ver con el empleo”

Tras la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el proyecto de Reconstrucción Nacional y rechazó las críticas que apuntan a que la iniciativa beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos.

El ministroo fue enfático en señalar que la medida no tiene ninguna relación con los más ricos y que su objetivo es atraer y retener inversión en Chile, con el fin de generar empleo y dinamizar la economía. En esa línea, reafirmó la meta de crecimiento al 4% anunciada por Kast en su discurso ante el Congreso.

“No tiene nada de que ver con los más ricos, absolutamente nada que ver con los más ricos, esto tiene que ver con el empleo, con lograr tener gente que quiera invertir en Chile, los que están en Chile, que no se vayan, los que se fueron, que vuelvan, y ojalá que haya muchos más que no han venido, y que vengan a Chile por primera vez”, afirmó el titular de Hacienda.

Quiroz descarta pausar ajuste fiscal

Quiroz también descartó pausar el ajuste fiscal, como propuso el centro de estudios Clapes UC en su último informe. El ministro sostuvo que el ajuste es necesario, especialmente en lo que respecta al combate al fraude social, y que el gobierno no tiene intención de desviarse de ese camino.

Respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, confirmó que esta semana ingresa al Senado y que el ejecutivo mantiene la meta de sacarlo aprobado durante julio. El ministro anticipó que la discusión legislativa será intensa pero confió en que avanzará con rapidez.

La iniciativa es presentada por el gobierno como la respuesta central a la triple emergencia económica, laboral y fiscal que describió Kast en su Cuenta Pública, en un contexto marcado por más de 940 mil personas sin empleo y 40 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%.