“Gran anuncio”, “debe ser ley lo antes posible” y “el que rompe paga”: Oficialismo valora Registro de Vándalos anunciado por el presidente Kast

Este lunes, en su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades.

Desde el oficialismo valoraron la medida. Uno de los que la destacó fue el diputado Luis Sánchez (REP), quien en X señaló que “nadie que se dedique a delinquir puede recibir beneficios sociales“.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (REP) afirmó que “1quien ataca a Carabineros, trafica drogas o destruye bienes públicos no puede seguir recibiendo beneficios financiados por todos los chilenos. El Registro de Vándalos e Incivilidades establece una regla simple: el que rompe, paga“.

El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo en redes sociales que el fin del anuncio es “que nadie que cometa delitos, contra la autoridad o el patrimonio que es de todos, reciba beneficios sociales con la plata que es de todos“.

Quien ataca a Carabineros, trafica drogas o destruye bienes públicos no puede seguir recibiendo beneficios financiados por todos los chilenos.

El Registro de Vándalos e Incivilidades establece una regla simple: el que rompe, paga.#CuentaPública2026 https://t.co/MpAIkkHIxA — Diputada Chiara Barchiesi 🇨🇱 (@BarchiesiDip) June 1, 2026

Gran anuncio del @PresidenteKast: Se creará un Registro Nacional de Vándalos para que nadie que cometa delitos, contra la autoridad o el patrimonio que es de todos, reciba beneficios sociales con la plata que es de todos. #CambioLaMano. — Eduardo Cretton 🇨🇱 (@cretton15) June 1, 2026

Presidente anuncia en la Cuenta Pública la ley que crea el Registro de Vándalos. Nadie que se dedique a delinquir puede recibir beneficios sociales. — Diputado Luis F. Sanchez 👍🏻🇨🇱 (@sanchezdiputado) June 1, 2026

Detalles del Registro de Vándalos e Incivilidades

Sobre quiénes ingresarían a dicho registro, el mandatario señaló que serán “quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, contra el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público”.

“También se va a incluir el tráfico de estupefacientes y, como les dije, el daño a monumentos nacionales, entre otros. Porque todos van a tener que responder por sus hechos. Esto de que no hay responsables se va a terminar”, agregó.

El jefe de Estado sostuvo que “quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas que son fundamentales”.

“Nadie que queme un bus, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar”, añadió.