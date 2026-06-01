Gobierno anuncia proyecto para fusionar Interior y Segegob en una sola estructura orgánica

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno presentará un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La medida fue dada a conocer durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en el marco de un bloque dedicado a la modernización del Estado, eficiencia fiscal y racionalización del aparato público.

“Un Estado más moderno empieza por dar el ejemplo. No le podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo”, sostuvo el mandatario.

En esa línea, Kast afirmó que “en las próximas semanas” el Ejecutivo presentará una iniciativa para unir ambas carteras “en una sola estructura orgánica”.

El jefe de Estado también anunció la convocatoria a una comisión de expertos, cuyo mandato será proponer una nueva arquitectura del Estado.

Según explicó, el objetivo será avanzar hacia una estructura ministerial “más racional”, que reduzca el número de carteras, elimine superposiciones de funciones y reasigne recursos.

Kast sostuvo que, a partir de las propuestas de esa comisión, el Gobierno enviará al Congreso las iniciativas necesarias para concretar “una reducción real y ordenada de ministerios”.