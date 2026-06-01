Ministro de Justicia asegura que fue Gendarmería y no Kast quien tomó la decisión de sacar a reos comunes de Punta Peuco: “El Presidente no ha dado ninguna orden directa”

En el marco de la Cuenta Pública, se generó un debate respecto a las declaraciones cruzadas por el traslado de tres reos comunes desde el Penal de Punta Peuco hacia otros recintos penitenciarios. Esto, luego de que el Mandatario afirmara en entrevista con Meganoticias que esto se hizo a partir de una instrucción suya, mientras que el subsecretario de la cartera judicial apuntara a una decisión netamente técnica de la institución penal.

Al ser consultado por CNN Chile sobre esta aparente contradicción, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó cualquier tipo de inconsistencia en las versiones oficiales. “La verdad es que no hay ninguna contradicción, y esto es interesante verlo desde la perspectiva de lo que fue la cuenta pública. El presidente destacó tres ejes, y yo creo que eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Uno de sus ejes está relacionado con el orden y la seguridad. Y, por lo tanto, lo que dispuso el Presidente de la República, y lo que ha reafirmado también el subsecretario de Justicia, es que es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde el orden en los penales. Es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde, por razones técnicas, determinar quiénes van a encontrarse en cada uno de los penales, ya sea el penal de Tiltil o en cualquier otro”, sostuvo.

Ante la interrogante de si existió un mandato explícito por parte del jefe de Estado para ejecutar dicha acción, el secretario de Estado fue categórico en señalar el rol institucional de la entidad penitenciaria.

“El presidente no ha dado ninguna orden directa sobre la materia, y en eso es claro lo que ha señalado tanto este ministro, en una entrevista días atrás, como lo que señaló también el subsecretario de Justicia. Y, e insisto, entenderlo también desde la perspectiva de lo que ha señalado en la cuenta pública el presidente. Acá de lo que se trata es de ordenar la situación carcelaria, y para ordenar la situación carcelaria es el director de Gendarmería quien por razones técnicas va a disponer quiénes concurren a cada uno”, concluyó el titular de Justicia.