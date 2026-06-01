Kast anuncia cambios al Sistema de Admisión Escolar: Asegura que se “ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo”

Durante su Cuenta Pública de este 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast anunció cambios al ámbito de la educación en el país.

Sobre este punto, sostuvo que “hemos escuchado a quienes están en las escuelas. Conformaremos el Consejo Nacional de Directores por Chile, con representación de todas las realidades del país, para convertir al Ministerio de Educación en un facilitador y no en un obstáculo”.

En esa misma línea, anunció cambios al actual Sistema de Admisión Escolar: “Devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder”.

“Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo“, acotó.

Finalmente, puntualizó que “acercaremos las familias a las escuelas, daremos a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores”.