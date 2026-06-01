Hasta 4.000 UF: José Antonio Kast anuncia apertura de programas habitacionales a la clase media

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes una serie de medidas en materia habitacional durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

Desde el Salón de Honor del Congreso, el mandatario afirmó que su objetivo es que “Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios”.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno buscará reducir la burocracia que, según dijo, explica “casi dos tercios del tiempo de espera” para acceder a una vivienda.

Una de las medidas apunta a abrir los programas habitacionales a la clase media, con postulaciones de hasta 4.000 UF y un fondo de garantía estatal.

Kast también anunció una reforma al suelo urbano a través de la denominada Operación Sitio 2.0, que contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales que actualmente se encuentra sin uso.

Según explicó, esos terrenos permitirán reforzar el banco de suelo público y habilitar nuevos espacios para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Además, el mandatario anunció la creación del programa Eriazo Cero, orientado a que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias.