Cuenta Pública: Kast anuncia modernización del sistema tarifario eléctrico y meta de energías limpias como norma al año 2030

El presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública una agenda energética con foco en tres frentes: modernización tarifaria, combate a la pobreza energética y transición hacia energías limpias.

En materia tarifaria, dijo que el gobierno impulsará una reforma al sistema eléctrico para hacerlo más simple, transparente y comprensible tanto para las familias como para las pequeñas y medianas empresas.

Paralelamente, se desarrollarán herramientas de medición para identificar brechas de acceso y asequibilidad, con atención prioritaria a las comunidades rurales, aisladas y vulnerables.

Planes de invierno más exigentes y combate al robo de cables

En el plano de la seguridad del sistema, el mandatario anunció planes de invierno más exigentes para fortalecer la respuesta ante eventos climáticos extremos, actualización de la protección de infraestructura crítica y medidas decididas contra el robo de cables, uno de los problemas que más ha afectado la continuidad del suministro eléctrico en distintas regiones del país.

Kast comprometió la aceleración en la incorporación de energías renovables, eficiencia energética y nuevas tecnologías como biocombustibles e hidrógeno, además de un impulso decidido a la electromovilidad.

El objetivo es transformar el mercado eléctrico para que sea más flexible, competitivo y resiliente, con una meta concreta: que al año 2030 las energías limpias sean la norma y no la excepción.

Modernización de la transmisión y nuevos marcos regulatorios

Para sostener esa transformación, el mandatario aseguró que el gobierno modernizará la transmisión eléctrica, desbloqueará inversiones en almacenamiento y logística y acelerará proyectos estratégicos con coordinación interministerial.

Kast subrayó que todo ese proceso irá acompañado de instituciones más modernas y marcos regulatorios claros, con el objetivo de que la energía deje de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en una garantía de bienestar para las personas y un motor de inversión, empleo e innovación para el país.