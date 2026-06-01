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IMPRECISO | “Logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera (oncológica)”

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Según el último informe del Plan de Alerta Oncológica, publicado el 8 de mayo de este año, se ha contactado a un 94% de las personas y se está trabajando para completar el 6% restante.

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