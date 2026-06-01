Kast afirma que hay 389 proyectos por US$ 89.000 millones esperando luz verde y que mayo fue el mes con mayor inversión aprobada con US$ 13.900 millones

En el marco de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast informó que Chile tiene actualmente 389 proyectos en calificación ambiental, que representan cerca de US$ 89.000 millones en inversión a la espera de aprobación.

Solo desde el 11 de marzo, fecha en que asumió el gobierno, afirmó que se han ingresado al sistema más de US$ 22.000 millones en nuevos proyectos. El mandatario fijó como tarea central de su administración que esa inversión deje de esperar.

Mayo, el mes con mayor inversión aprobada en 11 años

Mayo fue el mes con mayor monto de inversión aprobada en los últimos once años, con US$ 13.900 millones.

Además, el mandatario señaló que el gobierno revisó los recursos de reclamación, uno de los principales nudos que mantenían proyectos paralizados. Según Kast, en pocos meses resolvió el 60% de la inversión trabada por esa vía y redujo en 45% los tiempos de resolución.

En esa línea, explicó que el gobierno puso en marcha una plataforma de seguimiento con actualización diaria, informes semanales que llegan directamente a los ministros y un comité de subsecretarios que sesiona cada dos semanas para revisar, uno por uno, los proyectos detenidos.

Comité de Ministros destrabó US$ 7.000 millones en proyectos paralizados

Un rol destacado en ese proceso lo tuvo el Comité de Ministros integrado por las carteras de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Minería, Salud y Energía.

Luego de seis reuniones, ese comité logró destrabar cerca de US$ 7.000 millones en proyectos que estaban paralizados. Kast valoró especialmente ese trabajo como ejemplo de coordinación interministerial orientada a resultados concretos.

El plan de destrabe se enmarca en la meta económica más amplia del gobierno: llevar el crecimiento al 4% y recuperar al menos 300 mil empleos, en un contexto marcado por más de 940 mil personas sin trabajo y 40 meses consecutivos de desempleo sobre el 8%.