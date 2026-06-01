La reflexión de Kast por histórica alza en precio de bencinas: Aseguró que “en otros países quizás esto habría generado un estallido”

Durante su Cuenta Pública de este 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast abordó la histórica alza en el precio de los combustibles e hidrocarburos que se produjo a inicios de su administración en marzo pasado.

Sobre este punto, aseguró que “quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles”.

“Sé que golpeó fuerte, sí. Golpeó fuerte y no lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Y reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería las decisiones que tuvimos que tomar”, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “por eso, en esta oportunidad quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar. En otros países quizás esto habría generado un estallido, y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, asumieron esta situación grave”.

“Y hoy, a la luz de cómo se han ido desarrollando los hechos en la guerra de Medio Oriente y las nuevas revelaciones de nuestra situación fiscal, se ratifica que lo que hicimos fue lo correcto, y hoy día estamos mejor preparados para afrontar las incertidumbres del futuro. Si no hubiésemos hecho esto, hoy día no podríamos pensar en aliviar de alguna manera la dura vida que enfrentan muchos de nuestros compatriotas”, aseguró en esa misma línea el Mandatario.