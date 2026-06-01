Plan Oncológico: Presidente Kast afirma que 99% de pacientes en lista de espera fueron contactados

El presidente José Antonio Kast destacó este lunes los avances de la alerta oncológica decretada por su Gobierno y anunció nuevas medidas para enfrentar las listas de espera en salud.

Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el mandatario sostuvo que “una de cada cuatro muertes” en Chile tiene como causa el cáncer y que cada año cerca de 60 mil personas reciben ese diagnóstico.

Kast afirmó que, al asumir, su administración encontró a miles de pacientes a la espera de la confirmación de un diagnóstico de cáncer o del inicio de su tratamiento.

“Detrás de cada garantía retrasada hay una persona y una familia que vive con la angustia de no saber, y un reloj que, en oncología, corre siempre en contra”, señaló.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que el Plan Oncológico de 90 días permitió contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, con el objetivo de vincularlas a la red y reactivar su atención.

El mandatario también afirmó que el plan registra cerca de un 80% de avance en la aceleración de los casos más críticos y que, a través de Fonasa, se dispusieron más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones.

“El cáncer no es la única espera que duele”, agregó Kast, tras señalar que el sistema acumula más de tres millones de prestaciones pendientes. Por ello, anunció que el Gobierno seguirá priorizando listas de espera con más horas médicas, operativos quirúrgicos y mayor coordinación entre la red pública y privada.