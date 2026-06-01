Kast anuncia indicación para avanzar hacia Sala Cuna Universal: Será ingresada el 15 de junio

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para avanzar hacia un sistema universal.
El anuncio fue realizado durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en el marco del bloque dedicado a educación, trabajo y participación laboral femenina.
“Finalmente, en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres, el próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna”, sostuvo el mandatario.
Kast afirmó que la medida busca “poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.
Según explicó, el Ejecutivo impulsará “un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal”, aunque precisó que la implementación se realizará “con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”.
El jefe de Estado señaló que la propuesta apunta a fortalecer la participación laboral femenina, avanzar en conciliación entre trabajo y cuidados y enfrentar desafíos sociales y demográficos del país.
“Cuando una madre puede trabajar con tranquilidad, cuando las familias cuentan con más apoyo y cuando el cuidado deja de ser una carga individual para transformarse en una tarea compartida, avanza no solo la equidad, sino también el desarrollo de Chile”, cerró.
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