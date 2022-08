(EFE) – La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que tras cuatro años en el cargo la situación en el mundo no ha mejorado realmente, y que la pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de voluntad política han sido obstáculos mayores para ello.

“El trabajo en derechos humanos no se termina nunca”, aseguró Bachelet, quien se encuentra a una semana de concluir su mandato al frente de la mayor estructura internacional dedicada a proteger y promover los derechos y libertades en el mundo.

En una conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión, la ex presidenta de Chile explicó que desde la perspectiva de la ONU se buscan soluciones a los problemas, pero cuando apenas se están consiguiendo acuerdos sobre cómo actuar, surge una nueva crisis que concentra la atención.

“Es algo muy frustrante no poder avanzar mucho más y a veces uno siente que el mundo no es un lugar para nada mejor“, comentó. Asimismo, reveló que “he estado bajo una tremenda presión, pero no retendré la publicación debido a ello”, haciendo referencia a su informa sobre la situación de los DD.HH. en Xinjiang, región de China en donde residen uigures.

La pandemia del COVID-19 fue otro gran obstáculo para que Bachelet cumpliera sus planes, ya que esto interrumpió sus visitas a terreno, sus contactos personales con autoridades y víctimas y con el personal de su organismo en Ginebra, al menos durante el período más agudo de contagios.

Bachelet manifestó que su intención es volver a Chile, aunque esto todavía será en el curso de octubre, por lo que el próximo 4 de septiembre votará desde Ginebra en favor de la propuesta de Constitución redactada por la Convención Constitucional.

El sucesor o sucesora de Bachelet será propuesto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y debe ser refrendado por la Asamblea General, pero no se han filtrado nombres que suenen fuerte para este cargo.

Bachelet dijo que ha escuchado que unas 50 personas se han presentado al puesto y reveló -sin proporcionar nombres- que algunas se comunicaron con ella para pedirle consejos.

“Quien quiera que sea tendrá su propio enfoque y manera de cumplir con su tarea y yo estaré disponible para hablar o dar recomendaciones a quien sea elegido. Hay cosas que uno nunca sabe hasta que llega”, añadió.