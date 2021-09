(CNN) – El tribunal del primer Distrito de Florida restableció este viernes una suspensión de los mandatos de uso de mascarrillas en las escuelas del estado.

Los abogados del gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentaron una apelación de emergencia después de que un juez dictaminara el miércoles que el estado de Florida debía detener la prohibición de los mandatos.

Este fallo judicial se produce en medio de un enfrentamiento entre el estado y algunos distritos escolares locales que han insistido en exigir que los estudiantes usen mascarillas a medida que aumentan las infecciones por COVID-19.

El 27 de agosto, el juez del segundo circuito John Cooper falló en contra de DeSantis, permitiendo que las escuelas de Florida instituyeran órdenes del uso de mascarillas.

Cooper dictaminó que DeSantis se había extralimitado cuando emitió una orden ejecutiva a fines de julio que ordenaba al Departamento de Educación de Florida y al Departamento de Salud de Florida que emitieran reglas de emergencia que les dieran a los padres la opción de elegir si sus hijos deberían usar mascarillas en clase.

El estado amenazó con retener los fondos de los distritos que violaron la ordenE y exigieron el uso de mascarillas, pero 13 distritos escolares de Florida han implementado mandatos del uso de mascarillas sin una opción de exclusión de los padres, en desafío al gobernador.

DeSantis tuiteó que no le sorprendió el fallo del viernes.

“El primer DCA ha restaurado el derecho de los padres a tomar las mejores decisiones para sus hijos. Continuaré luchando por los derechos de los padres“, afirmó.

