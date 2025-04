Más de 300 visas de estudiantes, profesores y académicos han sido revocadas este año en Estados Unidos

Algunos estudiantes están recibiendo notificación de la pérdida de su estatus legal, a menudo acompañada con la sugerencia de que “se autodeporten” en lugar de desafiar su deportación en los tribunales y enfrentar el riesgo de ser detenidos.

(CNN) — El camino de Kseniia Petrova desde un laboratorio de Harvard hasta una celda de inmigración comenzó con ranas.

La ciudadana rusa que ha estado trabajando como investigadora en la Escuela de Medicina de Harvard no declaró los embriones de rana “no peligrosos” que llevaba consigo a su regreso a Estados Unidos desde Francia en febrero, dijo el abogado de Petrova. En lugar de emitir una multa, la visa de visitante de intercambio de Petrova fue revocada y ella fue detenida.

Revocar la visa de Petrova fue “un castigo desproporcionado a la situación”, aseveró su abogado, Greg Romanovsky, al calificar el error en el formulario de aduanas como “involuntario”.

CNN no recibió respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a una solicitud de comentarios, pero el departamento dijo a ABC News: “Los mensajes encontrados en el teléfono de (Petrova) revelaron que planeaba pasar de contrabando los materiales a través de la aduana sin declararlos”.

Petrova ahora se encuentra en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Louisiana, según muestran los registros de ICE, a la espera de una audiencia el 9 de junio que podría terminar con su regreso a Rusia, donde su abogado dice que Petrova enfrentaría un arresto inmediato por su oposición abierta previa a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Su detención no solo es innecesaria, sino injusta”, dijo Romanovsky.

CNN ha revisado documentos judiciales, declaraciones de abogados y anuncios de docenas de universidades y colegios en todo el país y confirmó que las visas de más de 340 estudiantes, profesores e investigadores han sido revocadas este año.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el mes pasado que el Departamento de Estado, bajo su dirección, revocó más de 300 visas, siendo la mayoría de ellas visas de estudiantes.

Los primeros casos de alto perfil se centraron en aquellos acusados de apoyar organizaciones terroristas, como fue el caso del arresto de Mahmoud Khalil tras protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.

Ahora, un número creciente de amenazas de deportación de estudiantes involucra la revocación de visas basadas en delitos menores relativamente insignificantes como delitos menores de hace años, según abogados de inmigración, o a veces sin razón alguna.

El objetivo de los ciudadanos extranjeros afiliados a prestigiosas universidades estadounidenses se produce en medio de la mayor represión de inmigración del Gobierno de Trump, que incluye la concesión de amplios poderes para declarar a algunos migrantes miembros de pandillas y deportarlos sin una audiencia.

“Todas estas herramientas que existen en el estatuto (de inmigración) se han utilizado antes, pero las usan de una manera que causa histeria masiva, caos y pánico con la esperanza de que los estudiantes no obtengan el asesoramiento legal adecuado y simplemente, por desgaste, abandonen el país”, dijo Jeff Joseph, presidente electo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Cientos de personas asociadas con universidades enfrentan posible deportación

Una visa es un documento que permite a las personas ingresar legalmente a Estados Unidos en un aeropuerto o cruce fronterizo, y no es inusual que las visas de estudiantes sean revocadas por una variedad de razones, dijo a CNN el abogado de inmigración con sede en Minneapolis, David Wilson.

Pero obligar a las personas que ya están en Estados Unidos a abandonar el país de inmediato es algo muy diferente, planteó, especialmente en medio de un período académico.

“Una visa es como la llave para arrancar un auto”, señaló Wilson. “Es bastante diferente, sin embargo, detener el auto en medio de la calle y decirle a la persona que tiene que salir”.

Esa diferencia está en el corazón de la demanda presentada este lunes por un investigador graduado de Dartmouth de China. Xiaotian Liu —un estudiante de ciencias de la computación que ha estudiado en Estados Unidos desde 2016— está pidiendo a un tribunal una orden de restricción temporal para evitar que el gobierno lo expulse del país.

Su visa de estudiante F-1 fue revocada, algo que sus abogados reconocen que el Departamento de Estado tiene derecho a hacer, pero dicen que eso no le da a ICE la capacidad de obligarlo inmediatamente a salir de EE.UU., especialmente porque no se le dio ninguna explicación al respecto.

“No ha cometido ningún delito ni siquiera una infracción de tráfico”, manifestaron sus abogados en un documento judicial. “Tampoco ha mostrado violencia (ni siquiera ha participado en ninguna protesta) en Estados Unidos o en otro lugar”.

CNN se comunicó con el DHS para comentar sobre el caso de Liu.

Arrestos de inmigración a menudo ocurren sin previo aviso, dicen abogados

Incluso los visitantes a quienes se les han dado razones para su deportación a menudo se sorprenden por lo que escuchan.

Un estudiante de posgrado en la Universidad de Minnesota, Doğukan Günaydin, fue detenido por ICE el 27 de marzo debido a una condena previa por conducir ebrio, dijo a CNN un alto funcionario de Seguridad Nacional.

En un documento judicial, el abogado de Günaydin dice que los registros en línea muestran que la revocación de su visa no fue oficial hasta siete horas después de que fue detenido mientras se dirigía a clase, según KARE, afiliada de CNN.

Wilson, quien no está involucrado en el caso de Günaydin, dijo que conducir bajo la influencia del alcohol es motivo para revocar una visa, pero nunca ha visto que se use para expulsar a alguien del país.

“Decir que tu estatus (legal) ha terminado por eso, no hay precedente para eso”, expresó. “No hay autoridad para eso”.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ha promocionado públicamente muchos de sus esfuerzos para deportar a estudiantes y profesores, el proceso de revocar una visa es manejado por el Departamento de Estado, que ha sido más reservado.

“Debido a consideraciones de privacidad y confidencialidad de visas, generalmente no comentaremos sobre las acciones del Departamento con respecto a casos específicos”, dijo un portavoz a CNN en respuesta a preguntas sobre múltiples incidentes.

Más de 1,5 millones de personas estaban en EE.UU. bajo visas de estudiante emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional en 2023, según un informe del gobierno, mientras que el Departamento de Estado dice que el Programa de Visitantes de Intercambio que gestiona “ofrece oportunidades a alrededor de 300.000 visitantes extranjeros de 200 países y territorios por año”.

Los tribunales se convierten en el último recurso para los estudiantes que buscan respuestas

En muchos casos, los abogados de inmigración dicen que el Gobierno de Trump se negó a proporcionar detalles sobre sus decisiones de revocación de visas a menos que se viera obligado a hacerlo en los tribunales.

En el caso de Khalil, fue solo después de que presentó una demanda que el gobierno citó su falta de declaración de que había trabajado previamente para la Embajada del Reino Unido en Beirut y fue un pasante no remunerado con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Para cuando su caso tuvo una audiencia, ya había sido trasladado a kilometros de distancia bajo custodia, en Louisiana.

Los estudiantes y las familias no son los únicos que se quedan en la oscuridad. Varias universidades, incluidas la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Stanford y UCLA, dijeron que el gobierno nunca les informó directamente que tenían estudiantes cuyas visas habían sido revocadas.

En muchos casos, las escuelas se enteraron de la decisión solo después de verificar una base de datos del gobierno y descubrir que la autorización había sido revocada sin una explicación específica.

“Las notificaciones de terminación indican que todas las terminaciones se debieron a violaciones de los términos de los programas de visa de los individuos”, dijo el rector de UCLA, Julio Frenk, en un comunicado a estudiantes y profesores este domingo.

Muchos estudiantes han tenido sus visas revocadas sin que se haya tomado más acción hasta este punto, mientras que algunos han sido detenidos con la intención de las autoridades de deportarlos.

“Las acciones muy públicas que están siendo tomadas por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional alrededor de algunos de estos estudiantes, donde están removiendo a estos estudiantes de sus hogares o de sus calles, eso no se hace usualmente a menos que haya un problema de seguridad cuando se revoca una visa de estudiante”, dijo Sarah Spreitzer del Consejo Americano de Educación a The Associated Press.

“La amenaza de esta remoción muy rápida es algo nuevo”.

La falta de certeza sobre lo que está llevando a algunos académicos a perder su derecho a estudiar en Estados Unidos está causando inquietud en la comunidad de estudiantes internacionales.

“Creo que quiero hablar en nombre de todos aquí, nos sentimos ansiosos”, dijo un estudiante de primer año con visa de estudiante inscrito en una de las renombradas universidades de Filadelfia.

CNN otorgó al estudiante anonimato por temor a represalias.

“Sentimos ansiedad porque no sabemos qué va a pasar”, explicó el estudiante en una entrevista con CNN entre un día lleno de trabajo-estudio, clases y tareas. “La gente podría ser objetivo sin estar relacionada con algo, ¿sabes?”.

El Gobierno alienta a las personas con visas revocadas a salir del país sin audiencias

Algunos estudiantes están recibiendo notificación de la pérdida de su estatus legal, a menudo acompañada con la sugerencia de que “se autodeporten” en lugar de desafiar su deportación en los tribunales y enfrentar el riesgo de ser detenidos.

CBP One, una aplicación en línea que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizó para programar llegadas para personas que buscan asilo durante el Gobierno de Biden, fue cambiada el mes pasado a “CBP Home” para permitir que las personas notifiquen al gobierno que dejarán voluntariamente el país.

“La aplicación CBP Home da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, para que aún puedan tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado. “Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán”.

La amenaza de ser expulsado permanentemente de Estados Unidos se está combinando con un costo financiero. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en una publicación en redes sociales que la agencia podría multar a un inmigrante con US$ 998 por día por permanecer en el país después de recibir “una orden final de expulsión”.

Entre aquellos que han optado por irse está Momodou Taal, a quien se le había dicho que se entregara a la custodia de inmigración mientras su caso estaba siendo escuchado en los tribunales.

“He perdido la fe en que podría caminar por las calles sin ser secuestrado”, dijo Taal en X.

A medida que los casos de inmigración avanzan lentamente a través de los tribunales, la rapidez e imprevisibilidad del movimiento para deportar a inmigrantes que estaban en el país legalmente está alarmando a muchos de los clientes legales de Wilson.

“Tengo individuos que se naturalizaron hace 10 años preguntando si tienen una multa de estacionamiento, ¿pueden viajar?”, dijo. “La gente está siendo aterrorizada por la incertidumbre de que el más mínimo contacto con la policía desencadenará una consecuencia que desmoronará su vida en Estados Unidos”.

Jeff Winter, Danny Freeman, Yash Roy, Gloria Pazmino, Maria Aguilar Prieto y Javon Huynh de CNN contribuyeron a este reporte