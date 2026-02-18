Mark Zuckerberg declarará en juicio contra Meta por presunto daño de Instagram a niños y adolescentes

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, declarará este miércoles en Los Ángeles en un juicio que acusa a Instagram de incorporar funciones adictivas y dañar la salud mental de menores. El caso “Kaley” es el primero de más de 1.500 demandas similares y podría marcar un precedente para la industria tecnológica.

(CNN/Nueva York) — Mark Zuckerberg está listo para subir al estrado este miércoles y declarar por primera vez ante un jurado sobre las acusaciones de que sus plataformas de redes sociales perjudicaron a niños y adolescentes.

El testimonio de Zuckerberg como testigo en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales le dará al director ejecutivo de Meta la oportunidad de defender las medidas que, según la empresa, ha tomado para proteger a los usuarios jóvenes.

Los padres que afirman que sus hijos sufrieron daños o fallecieron como consecuencia de las redes sociales están viajando desde todo el país para asistir. Señalan que la audiencia marca un momento crucial para Meta en cuanto a la rendición de cuentas, tras años de preocupación por la seguridad de los jóvenes en sus plataformas Facebook e Instagram.

Meta, al igual que YouTube, están acusados de diseñar intencionadamente funciones adictivas que engancharon a una mujer que ahora tiene 20 años cuando era niña y perjudicaron su salud mental. La demanda presentada por la joven, identificada por su abogado como “Kaley”, y su madre es la primera de más de 1500 demandas similares que llegan a juicio.

Kaley comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, según su abogado, Mark Lanier. A veces usaba Instagram “varias horas al día”, dijo, y una vez estuvo en la plataforma más de 16 horas en un solo día, a pesar de los intentos de su madre por frenar su uso. Kaley afirma que las características adictivas de la aplicación le provocaron ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas, y que sufrió acoso y sextorsión en Instagram.

“Discrepamos totalmente”, declaró un portavoz de Meta respecto a las acusaciones de la demanda de Kaley y añadió: “Estamos seguros de que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”. El abogado de la empresa ha argumentado que fue la difícil situación familiar de Kaley, y no las redes sociales, lo que provocó sus problemas de salud mental. YouTube también niega las acusaciones de la demanda.

“La cuestión que debe resolver el jurado de Los Ángeles es si Instagram fue un factor determinante en los problemas de salud mental de la demandante”, afirmó un portavoz de Meta en una declaración previa al testimonio de Zuckerberg. “Las pruebas demostrarán que ella se enfrentó a muchos retos importantes y difíciles mucho antes de empezar a utilizar las redes sociales”.

Meta ha destacado las funciones de seguridad, como las herramientas de supervisión parental y las “cuentas para adolescentes”, que implementan configuraciones de privacidad predeterminadas y restricciones de contenido para los usuarios menores de 18 años.

Se espera que Zuckerberg tenga que responder a preguntas sobre lo que Meta sabía acerca de los riesgos que sus plataformas suponen para los usuarios jóvenes y si las medidas de seguridad eran suficientes para mitigarlos.

“Estoy segura de que va a hablar sobre el hecho de que tiene hijos y que esto es muy importante para él… Creo que va a hablar de todo lo que están haciendo para que parezca que ‘estamos haciendo todo lo posible'”», declaró a CNN Kimberly Pallen, socia del bufete de abogados Withers y especialista en litigios civiles complejos. “Probablemente eso es lo que va a importar: desde la perspectiva del jurado, ¿están haciendo lo suficiente? ¿Y les importa?“.

El desempeño de Zuckerberg en el estrado también podría desempeñar un papel importante en la forma en que el jurado ve el caso, dijo Pallen.

“Todo dependerá de cómo testifiquen estas personas ante el jurado, si el jurado les toma simpatía y de lo que muestren los documentos”, afirmó.

Es probable que a Zuckerberg también se le pregunte, al igual que se le preguntó al director de Instagram, Adam Mosseri, durante su testimonio la semana pasada, si priorizó las ganancias por encima de la seguridad de los jóvenes en sus decisiones sobre el producto, tal y como alega Kaley.

“Los documentos internos demuestran que Meta era consciente del peligro que sus plataformas suponían para los jóvenes”, afirmó el martes Matthew Bergman, abogado de Kaley, en un comunicado. “Sin embargo, Zuckerberg y Meta siguieron adelante, optando por funciones diseñadas para mantener a los niños conectados durante más tiempo, incluso cuando esas decisiones ponían a los niños directamente en peligro. Para los padres que llevan años luchando por que se les escuche, este momento tiene un profundo significado”.