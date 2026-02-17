“Veremos si logramos que Naciones Unidas trabaje”: Trump confirma que Junta de Paz podría trabajar con la ONU en “algunos casos”

Trump no cerró la posibilidad de que la Junta de la Paz trabaje con la ONU en el futuro; aseguró que “tiene un gran potencial”, pese a las múltiples críticas que ha hecho contra el organismo internacional. Además, adelantó que la entidad donará más de USD 5.000 millones a Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la primera reunión de la Junta de Paz se realizará el 19 de febrero y aseguró que la entidad se enfocará en lograr la “paz en todo el mundo”.

El mandatario estadounidense realizó una conferencia de prensa este lunes y, al ser consultado acerca de la Junta de Paz, explicó que esta cuenta “con los mejores líderes del mundo”, según consigna EFE.

Trump reiteró que el organismo internacional no tiene la intención de solo resolver el conflicto armado en Gaza, sino que busca ir “más allá” y enfocarse en la “paz en todo el mundo”.

“Creo que irá mucho más allá de Gaza, creo que habrá paz en todo el mundo. Y estamos trabajando en colaboración con Naciones Unidas, si las Naciones Unidas están ahí”, afirmó.

También reveló que la entidad trabajará “en conjunto con la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, pese a sus cuestionamientos a la organización y a su declaración en Davos, donde aseguró que la Junta de Paz podría “reemplazar” a la ONU.

Agregó que la ONU “tiene un gran potencial” y que cree que “puede ayudar un poco” a la junta, aunque explicó que solo en “algunos casos” la entidad trabajará con la organización internacional.

Junta de Paz donará más de USD 5.000 millones a Gaza

El presidente de Estados Unidos adelantó que la Junta de la Paz donará más de USD 5.000 millones para la reconstrucción de Gaza, debido a la destrucción que dejó el conflicto armado entre Israel y Palestina.

Trump detalló que el anuncio formal se realizará en la primera reunión del organismo internacional, el 19 de febrero, en el Instituto de Paz de Washington.

Hasta ahora, 35 países han aceptado ser parte de la Junta de Paz liderada por Donald Trump de forma indefinida, aunque el mandatario estadounidense aún espera la respuesta de Rusia o China, y otras naciones, como Francia, España y Suecia, ya rechazaron la invitación.