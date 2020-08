VIDEO RELACIONADO – Joe Biden y Kamala Harris realizan su primer acto de campaña juntos (01:45)

(EFE) – Marge Simpson respondió este viernes a la campaña para la reelección de Donald Trump, después de que una asesora del presidente estadounidense comparara la voz de la madre de la familia amarilla con la de Kamala Harris, la aspirante a vicepresidenta elegida por el precandidato demócrata Joe Biden.

Este extraño cruce entre ficción y realidad comenzó cuando Jenna Ellis, que es asesora legal de la campaña de Trump, publicó un tuit el miércoles en el que parecía burlarse de la voz de Harris. “Kamala suena como Marge Simpson”, dijo.

El tuit, que aludía a la voz ronca y monótona que es una de las señas de identidad de Marge Simpson, acumula más de 25.000 me gusta y ha sido rebotado más de 6.000 veces.

Kamala sounds like Marge Simpson. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) August 12, 2020

Sin embargo, muchos usuarios de Twitter cuestionaron la táctica de Ellis para reírse de Harris al compararla con uno de los personajes más queridos de una de las familias más famosas de la historia de la televisión.

La reacción de Los Simpsons llegó con un pequeño video en el que solo aparece Marge.

“Normalmente no me meto en temas de política, pero Jenna Ellis, asesora del presidente, ha dicho que Kamala Harris suena como yo”, comenta Marge con la voz de Julie Kavner, la actriz que durante tres décadas ha doblado a este personaje.

“Lisa dice que no lo ha dicho como un piropo. Si es así, como una ama de casa común de los suburbios, empiezo a sentir que me están faltando un poco al respeto. Le enseño a mis hijos a no insultar, Jenna. Iba a decir que estoy enojada, pero tengo miedo de que me silencien“, finalizó.

La respuesta de Marge Simpson, publicada en la cuenta oficial de la serie en Twitter, acumula en pocas horas más de 65.000 me gusta y ha sido retuiteada más de 28.000 veces.

La historia no ha terminado ahí, ya que Ellis volvió hoy a la carga con un nuevo mensaje en Twitter comentando el clip de la serie de animación. “Los izquierdistas de Hollywood protegiendo una supuestamente candidata ‘moderada'”, opinó.

