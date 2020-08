(CNN) – El virtual candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, hicieron su primera aparición juntos en la tarde de este miércoles durante un discurso en Delaware.

El evento ocurrió un día después de que el ex vicepresidente eligiera a la senadora como su fórmula vicepresidencial, tras un proceso de selección que duró meses. Harris es la primera mujer negra y la primera persona de origen indio que aspira al cargo por uno los principales partidos políticos de Estados Unidos.

Durante sus comentarios de apertura, Biden dijo que la historia de Harris es “la historia de Estados Unidos”. Señaló que ella es “una hija de inmigrantes” que “sabe personalmente cómo las familias inmigrantes enriquecen nuestro país, así como los desafíos de lo que significa crecer como persona negra e indio-estadounidense” en la nación.

“Y esta mañana, en todo el país, las niñas se despertaron, especialmente las niñas negras y morenas que se sienten ignoradas y subestimadas en sus comunidades, pero hoy, hoy, tal vez se estén viendo a sí mismas por primera vez de una nueva forma como presidentas y vicepresidentas“.

El aspirante demócrata también aseguró que escogió a la “persona correcta” para el rol de vicepresidenta. “Kamala, como todos ustedes saben, es inteligente, fuerte, tiene experiencia y es una luchadora de la columna vertebral de este país: la clase media“, añadió. En ese sentido, Biden expresó que Harris “sabe cómo gobernar, sabe cómo tomar decisiones difíciles”.

Kamala Harris comenzó su intervención con palabras dedicadas a las mujeres que ayudaron a allanar el camino que hoy toma. “Tengo presentes a todas las mujeres heroicas y ambiciosas (que estuvieron) antes de mí, cuyo sacrificio, determinación y resistencia hicieron que mi presencia aquí sea posible hoy”, dijo.

La senadora demócrata añadió que se encuentra “increíblemente honrada por esta responsabilidad”. Y añadió: “Estoy lista para empezar a trabajar”.

Tras mencionar lo importante que son su familia y especialmente sus hijos, Harris habló de cómo sus padres, inmigrantes de Jamaica y de la India, se conocieron mientras protestaban por los derechos civiles en Oakland en la década de 1960.

“Mi madre y mi padre vinieron de lados opuestos del mundo para llegar a Estados Unidos. Una de la India y el otro de Jamaica en busca de una educación de clase mundial. Pero lo que los unió fue el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Y así fue como se conocieron siendo estudiantes en las calles de Oakland, marchando y gritando por eso que se llama justicia, en una lucha que continúa hoy”, relató.

Mientras Estados Unidos sigue luchando contra la pandemia de coronavirus y supera los 5 millones de casos, Biden aseguró que su gobierno, junto a Kamala Harris, “tendrá un plan integral para enfrentar el desafío de COVID-19 y cambiar el rumbo de esta pandemia”. Añadió que la estrategia se centrará en las mascarillas, pautas guiadas por la ciencia, aumento drástico en las pruebas de detección y entrega a los gobiernos estatales y locales los recursos que necesitan.

Y agregó que “el país necesita un presidente y una vicepresidenta dispuestos a liderar y asumir responsabilidades”.

Por su parte, Kamala Harris apuntó al presidente Donald Trump cuando mencionó por qué Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos en el mundo. Según dijo, esto se debe a que “Trump no lo tomó en serio desde el principio”. También señaló que la “negativa” del mandatario a aumentar el número de pruebas, su cambio de postura frente al distanciamiento social y las mascarillas, así como su “creencia delirante de que sabe más que los expertos” son la razón por la que “un estadounidense muere de COVID-19 cada 80 segundos”.

Se espera que la próxima semana Joe Biden y Kamala Harris acepten formalmente su designación como los candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. El siguiente jueves está programado que Biden asuma oficialmente la candidatura y pronuncie su discurso de aceptación durante la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en una conferencia virtual. Harris haría lo mismo la noche anterior.

Ante la pregunta de CNN sobre si los dos harán campaña juntos, Biden dijo después de los discursos que si la ciencia lo permite “nos verán haciendo campaña juntos”.

En un tuit que anticipó su mensaje durante el evento en Delaware, Biden escribió en la mañana de este miércoles que si él y Harris ganan heredarán “múltiples crisis, una nación dividida y un mundo en desorden. No tendremos un minuto que perder”.

“Esa es exactamente la razón por la que la elegí: está lista para liderar desde el primer día“, añadió.

Por su parte, Harris publicó en Twitter este miércoles un video biográfico que comenzó con Biden pidiéndole que se uniera a su fórmula y se hizo eco del mensaje central de Biden.

We are in a battle for the soul of this nation. But together, it's a battle we can win.@JoeBiden—I'm ready to get to work. pic.twitter.com/3PJcUTYBGU

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 12, 2020