The sun is shining de Bob Marley es su canción favorita. Y su palabra preferida en español sorprende. “Empieza con c y tiene una j en el medio. La uso para referirme a aquellos que no los tienen”, ha asegurado entre risas en una reciente entrevista. Es el lado distendido de quien podría convertirse en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Esta senadora demócrata ha concentrado las miradas de los 328 millones de habitantes de Estados Unidos, luego que el candidato presidencial de ese partido, Joe Biden, la escogiera a ella como su eventual vicepresidenta. Aunque se sabía que sería una mujer la elegida, Kamala Harris tiene un rol especial en la política de ese país.

No sólo risas ha lucido en sus recientes entrevistas. Kamala Harris tiene un perfil también más rígido como política y ex fiscal general de California. “Los inmigrantes indocumentados deben ser protegidos y no denigrados“, ha dicho, sobre una de las discusiones más centrales de Estados Unidos. “Donald Trump es un criminal”, se le ha escuchado mencionar más de una vez.

“Biden se inclinó por Kamala Harris, que es una mujer de color, hija de padre jamaicano y mamá de la India. De hecho, ella está casada con un hombre blanco y ahí hay señales super importantes por la actual discusión racial del país”, asegura Robert Funk, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Su pasado a favor

Ser hija de padres no estadounidenses y ser de color, en este momento de la nación norteamericana, tiene un peso electoral. Así aseguran los analistas. “Tiene una importancia, tomando en cuenta la discusión por las segregaciones raciales que se están dando en ese país”, analiza José Morandé, también de la Universidad de Chile.

Su rol en el pasado como una ex fiscal general de California de mucha rigidez, la pueden destacar y favorecer. “Su actitud dura le resta credibilidad al discurso de Trump, quien asegura que él es quien representa la ley y el orden y no los demócratas. Kamala Harris no tiene flancos de haber sido blanda o liberal, y eso ayuda a Joe Biden para fortalecerse”, dice el analista internacional Raúl Sohr.

Su pasado en contra

Suena extraño, pero es ese mismo pasado como ex fiscal general de California el que le puede restar puntos a la candidatura de Joe Biden. “Hay tensiones de parte de las minorías del país sobre su pasado. No recogió las inquietudes de estos grupos y fue muy dura como fiscal, especialmente, con las comunidades hispanas de California“, asegura José Morandé.

Claro, en 2004 se opuso a un proyecto para reducir las penas mínimas de presidio y, seis años más tarde, también lo hizo cuando se planteó la legalización de la cannabis para uso recreativo, lo que terminó aprobando.

“Va a tener que construir confianzas y propuestas que vayan en dirección a acercarse a las minorías de Estados Unidos”, añade José Morandé. “Era un cargo (el de ex fiscal) donde su labor era mandar gente a la cárcel y eso en sectores progresistas, genera rechazo”, apunta también Robert Funk.

No es lo único. Raúl Sohr agrega que muchos de los demócratas sentían simpatía con la otra opción presidencial del partido, Bernie Sanders, pero que, aún así, era una opción demasiado de izquierda. “Kamala es igual, casi la misma postura de centro que Biden. Hay cero concesión a los sectores progresistas del partido demócrata que son importantes“, analiza.

¿Futura presidenta?

Es una posibilidad cierta que el nombre de Kamala Harris, quizás nuevo para la mirada internacional, se repita mucho en el futuro. Analistas coinciden en que en su figura, probablemente, se esté construyendo a una posible carta presidencial, independiente de si Biden gana o no la próxima elección.

Si el candidato demócrata triunfa, ella en su calidad de vicepresidenta se puede proyectar y postularse para las próximas presidenciales dado que por la edad de Biden, es poco probable que se repostule. Kamala Harris, es por ello, un nombre que hay que seguir con atención.