Dos mujeres fueron gravemente heridas este sábado en la madrugada de Seattle, cuando un vehículo se fue en contra de un grupo de protestantes en una autopista.

El conductor de 27 años fue detenido y ya se han presentado cargos luego del incidente. La policía confirmó que el sujeto anteriormente estuvo preso y que entró a esa zona esquivando los autos que habían sido puestos para cortar el tránsito.

Seattle Fire units transported two females estimated to be in their 20s to Harborview from this incident. One patient is in critical condition and the other is in stable condition. https://t.co/TmrYY1xBMS

— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) July 4, 2020