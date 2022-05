(CNN/CNN Chile) – El actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado este jueves de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres por el Servicio de la Fiscalía de la Corona Británica (CPS, por sus siglas en inglés).

“También se le acusa de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento“, señaló Rosemary Ainslie, directora de la División de Delitos Especiales de CPS.

Los cargos se relacionan con dos presuntos incidentes en Londres en 2005, otros dos en 2008 y uno más en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, en 2013.

“El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados ​​que los procesos penales contra el señor Spacey están activos y que tiene derecho a un juicio justo”, indicaron desde CPS.

La presunta víctima de los incidentes de 2005 ahora tiene 40 años, mientras que los dos hombres supuestamente involucrados en los incidentes de 2008 y 2013 tienen ahora 30 años, señaló la Policía Metropolitana de Londres.

La decisión de acusar a Spacey “ocurre tras una revisión de las pruebas que recopiló el Servicio de Policía Metropolitana en su investigación”, dijo el comunicado.

A principios de 2019, el protagonista de House of Cards fue acusado de agresión sexual por un joven de 18 años. El hecho habría ocurrido en 2016.

En julio del 2019, la demanda fue desestimada y la acusación archivada. El denunciante ejerció su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación en una audiencia centrada en mensajes eliminados.

Tras dicha acusación, CNN reveló testimonios de integrantes y ex trabajadores de House of Cards que también presentaron denuncias de acoso sexual. Posteriormente, el actor fue despedido de Netflix.

Finalmente, en noviembre del 2021, Kevin Spacey fue condenado a pagar casi US$ 31 millones a la productora de la serie.

