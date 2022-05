Luego de que Amber Heard nombrara en su declaración a Kate Moss, la supermodelo testificó en el juicio por difamación que Johnny Depp nunca la empujó por las escaleras.

A través de un video, Moss fue interrogada por el abogado de Depp, Benjamin Chewy, quien le preguntó si alguna vez el actor la empujó por las escaleras.

“Johnny Depp nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, declaró la supermodelo, quien estuvo en una relación con el protagonista de Piratas del Caribe desde 1994 hasta 1997.

Lee también: Fan de Johnny Depp irrumpió en pleno juicio y le gritó: “¡Este bebé es tuyo!”

“Estábamos saliendo de la habitación, Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me deslicé por las escaleras. Me lastimé la espalda y grité porque no sabía lo que había pasado y tenía dolor”, comentó.

Posteriormente, relató que Depp regresó corriendo para ayudarla, “me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

La versión de Heard

Lee también: Johnny Depp recrea a Jack Sparrow afuera del juzgado donde se enfrenta a Amber Heard

El pasado 17 de mayo, Heard aseguró que “mi hermana estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera, estaba de espaldas a la escalera y Johnny se lanzó hacia ella”.

“No lo dudó ni un segundo, instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras“, dijo en el juicio. De inmediato, el equipo de Depp celebró: al mencionar a la supermodelo la podían citar a testificar.

Esta no fue la primera vez que Amber habló de dicho episodio. En julio de 2020, cuando Depp se enfrentaba al periódico The Sun, la estrella de Aquaman dijo que el actor agredió a Kate Moss cuando estaban en una relación.

En aquella oportunidad, comentó: “Escuché un rumor de dos personas, decían que él empujó a su ex novia Kate Moss por las escaleras”.