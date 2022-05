(CNN) – Es posible que Johnny Depp no regrese a la saga de Piratas del Caribe en el corto plazo, pero no ha olvidado a su personaje de Jack Sparrow.

El actor emocionó a algunos seguidores la semana pasada fuera del juzgado en Virginia, donde se realiza el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, al interactuar con ellos desde la camioneta en la que iba.

Cuando una seguidora le gritó “siempre serás nuestro capitán Jack Sparrow”, Depp respondió con la voz del personaje en un intercambio que se ha difundido en redes sociales.

“Él todavía anda por algún lado (…) “Lo veo de vez en cuando. Aparece de vez en cuando”, señaló Depp con la voz de Jack Sparrow.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión que ella escribió para The Washington Post en 2018 y en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico“. Aunque el nombre de Depp no aparecía en el texto, el actor afirma que afectó su reputación y lo hizo perder trabajos.

El productor de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, habló en una entrevista reciente sobre si Depp regresaría a la franquicia. “No en este momento (…), el futuro aún está por decidirse“, dijo.

Es posible que Depp vuelva a subir al estrado esta semana mientras el juicio comienza su etapa final.

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice 😭 pic.twitter.com/a8vnzDl4oS

— maría (@jxnsmanager) May 18, 2022