José Antonio Kast continúa su gira por Centroamérica: Podría reunirse con Bukele

El mandatario electo llegará a El Salvador durante esta noche.

El presidente electo José Antonio Kast continúa con su gira por Centroamérica y el Caribe.

Previamente, el futuro mandatario se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva en Panamá. La instancia tuvo énfasis en reforzar la relación entre ambos países y coordinar respuestas frente al crimen organizado, un tema que Kast calificó como una amenaza para “todas nuestras naciones”.

Mientras que para esta jornada, el presidente electo participará de un desayuno con la Cámara de Comercio de Panamá a partir de las 10:15 horas.

Importante reunión con la Camara de Comercio de Panamá junto a empresarios chilenos y panameños para conversar sobre oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro. Agradezco tambien que nos haya acompañado el ex Presidente Eduardo Frei. pic.twitter.com/QTwSva8nDx — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 29, 2026

Para las 12:15 se trasladará hasta la Casa Presidencial, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Merino.

Mientras que a las 15:00, Kast mantendrá otra bilateral con el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Durante la noche, a las 23:38 de Chile, llegará hasta El Salvador. De acuerdo al itinerario, es probable que se reúna con el presidente de esa país, Nayib Bukele.

Está programado que realice una visita al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).