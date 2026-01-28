José Antonio Kast y Lula da Silva sostienen reunión en Panamá: ¿Qué temas conversaron?

El presidente electo destacó que el vínculo con Brasil “es una relación de Estados” tras un encuentro de casi dos horas en Panamá. La conversación abordó seguridad y coordinación frente al crimen organizado.

La noche de este martes se concretó en Panamá la primera reunión bilateral entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con énfasis en reforzar la relación entre ambos países y coordinar respuestas frente al crimen organizado, un tema que Kast calificó como una amenaza para “todas nuestras naciones”.

Seguridad como eje del diálogo

Tras el encuentro, el mandatario electo valoró el contenido de la conversación y apuntó el foco en seguridad. “Hablamos mucho de la seguridad. Hoy día hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado, y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto”, afirmó.

Kast también planteó que el tono cambia una vez que se asume la representación del país. “Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país”, sostuvo.

La cita se extendió por cerca de dos horas y se realizó en el marco de la gira del presidente electo por Centroamérica. En la reunión participaron integrantes de su próximo gabinete, según se informó.

Qué viene ahora en la gira

Para esta jornada, el presidente electo tiene programada su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, además de reuniones con otros líderes. En tanto, el viernes viajará a El Salvador para sostener un encuentro con el mandatario Nayib Bukele, según el itinerario informado.