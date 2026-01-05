Imágenes: Así fue el traslado de Nicolás Maduro al juzgado de Nueva York
Por CNN Chile
05.01.2026 / 12:45
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron escoltados por un gran número de agentes armados de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
(CNN Español) – Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados esta mañana desde el Centro Metropolitano de Detención al juzgado de Nueva York, Estados Unidos.
Fueron escoltados por un gran número de agentes armados de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Tribunal asignó un abogado a Nicolás Maduro para su comparecencia
El abogado designado por el tribunal para la comparecencia inicial del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro ante un juez en Nueva York será David Wikstrom, según informó a CNN una persona familiarizada con el asunto.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron esta mañana al juzgado, donde se espera que Maduro comparezca más tarde.
Un vistazo a las fotos de su traslado:
Agentes de la DEA llevan a Nicolás Maduro de un helicóptero en Nueva York el lunes.
Agentes de la DEA escoltan a Maduro y a su esposa Cilia Flores fuera de un helicóptero.
Maduro es escoltado tras aterrizar en el helipuerto del centro de Manhattan, en Nueva York.
Un vehículo blindado que transporta a Maduro y Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan.