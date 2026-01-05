Nicolás Maduro y su esposa llegan a Manhattan donde comparecerán ante tribunales

Se espera que el derrocado líder venezolano comparezca durante esta jornada.

(CNN) –Un helicóptero que transportaba al presidente derrocado Nicolás Maduro aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal de Nueva York, donde se espera que comparezca más tarde hoy.

Maduro abordó el helicóptero hace poco, vestido con un atuendo color beige y zapatos de color naranja brillante. Tras el aterrizaje, fue escoltado hasta una camioneta.

Ahora se espera que sea trasladado al tribunal.

Un vehículo blindado que transporta al derrocado líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores acaba de llegar a un juzgado de Nueva York, donde Maduro comparecerá hoy por la tarde acusado de delitos relacionados con drogas y armas.

El vehículo fue grabado entrando en reversa a un edificio, flanqueado por agentes de la DEA.

El juez Alvin K. Hellerstein supervisará la primera comparecencia de Maduro

El sonado caso contra Nicolás Maduro fue asignado al juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nominado y confirmado por el presidente Bill Clinton en 1998.

Hellerstein, juez superior desde 2011 en el Distrito Sur de Nueva York, ha presidido casos derivados de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como otros asuntos relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional.

En junio, el exgeneral y jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal Barrios se declaró culpable ante Hellerstein de los cargos relacionados con el narcoterrorismo y el tráfico de drogas.

Hellerstein también ha sido noticia en los últimos años al denegar las solicitudes de Trump de trasladar su caso penal por pago por silencio a un tribunal federal. Hellerstein consideró que el reembolso de Trump al abogado Michael Cohen, quien facilitó los pagos por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, no eran actos oficiales relacionados con su presidencia. Trump sigue oponiéndose a esa decisión.

En primavera, Hellerstein dictó una sentencia que impedía al Gobierno de Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos y criticó a la Administración por deportar a personas a una cárcel extranjera “con escasas esperanzas de proceso o retorno”.

Tribunal asignó un abogado a Nicolás Maduro para su comparecencia

El abogado designado por el tribunal para la comparecencia inicial del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro ante un juez en Nueva York será David Wikstrom, según informó a CNN una persona familiarizada con el asunto.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron esta mañana al juzgado, donde se espera que Maduro comparezca más tarde.

Hijos de Maduro y Flores integrarán comisión para pedir su liberación

El Gobierno de Venezuela anunció el domingo la creación de una Comisión de Alto Nivel para la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, presos en Nueva York tras un operativo de fuerzas militares de EE.UU. en Caracas.

El grupo estará liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Además, estará integrada, entre otros, por los hijos de la pareja presidencial: Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavida Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores.

El chavismo sostiene que Maduro y Flores “fueron secuestrados” por EE.UU. y reclaman su inmediata liberación.

Con información de Holmes Lybrand, CNN