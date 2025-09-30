¿Vuelve el moai? Embajador de Grecia propone alianza a Chile para exigir al Museo Británico devolución de piezas arqueológicas

El diplomático Nikolaos Piperigos planteó que ambos países comparten demandas históricas contra el Reino Unido y podrían coordinar esfuerzos para recuperar piezas como los frisos del Partenón y el moái Hoa Hakananai'a.

El embajador de Grecia en Chile, Nikolaos Piperigos, propuso unir fuerzas entre ambos países para exigir al Museo Británico de Londres la devolución de piezas arqueológicas consideradas patrimonio cultural.

De acuerdo a lo que consignó El Mercurio, el diplomático destacó que tanto Chile como Grecia comparten historias de expolio y buscan recuperar objetos icónicos retenidos en el Reino Unido desde el siglo XIX.

“Podríamos explorar plataformas y acciones multilaterales para exigir el retorno de artefactos o tesoros arqueológicos. ¿Por qué no? Tenemos ya otras cosas juntos”, señaló Piperigos, en referencia a la campaña griega para repatriar los frisos del Partenón y a la demanda chilena por el regreso del moái Hoa Hakananai’a, extraído de Rapa Nui en 1868 por la Marina británica.

El embajador destacó la buena disposición del actual gobierno griego y afirmó que existe un clima internacional favorable a este tipo de restituciones.

Como ejemplo, recordó que en 2019 una delegación del Ministerio de Bienes Nacionales visitó el Museo Británico para iniciar conversaciones sobre el moái, proceso que sigue en curso bajo reserva.

La abogada Paz Zárate también valoró la posibilidad de colaboración entre ambos países, señalando que en el Reino Unido hay un creciente apoyo ciudadano a este tipo de restituciones.

“Los actuales directivos del museo están en tratativas discretas desde el gobierno de Boris Johnson para lograr un acuerdo”, aseguró.

Desde Rapa Nui, el presidente del Consejo de Ancianos, Carlos Edmunds, afirmó que ha existido contacto permanente con autoridades británicas. “Las conversaciones corresponden al Museo Británico y al gobierno chileno, pero nuestro rol es brindar apoyo institucional”, dijo.

El posible frente común entre Grecia y Chile podría reforzar el debate internacional sobre la propiedad de piezas históricas en museos europeos, en momentos en que otros países como Nigeria y Egipto también exigen repatriaciones.