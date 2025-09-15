“Fui yo. Lo siento”: Sospechoso detenido por crimen de Charlie Kirk confesó el hecho a un grupo de amigos en Discord

El mensaje fue enviado el jueves por la noche, aproximadamente dos horas antes de que las autoridades dijeran que Robinson fue detenido.

El joven de 22 años detenido como el principal sospechoso del crimen del activista pro Donald Trump, Charlie Kirk, habría confesado el hecho a un grupo de amigos en Discord.

El Washington Post accedió de manera exclusiva a los mensajes que el joven detenido puso en la plataforma.

“Hola a todos, les tengo malas noticias (…) Ayer fui yo en la Universidad de Virginia. Lo siento mucho”, escribió. El Post pudo confirmar por dos fuentes distintas que los mensajes fueron enviados desde la cuenta de Tyler Robinson, a quien se apunta como el principal responsable.