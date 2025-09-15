“Fui yo. Lo siento”: Sospechoso detenido por crimen de Charlie Kirk confesó el hecho a un grupo de amigos en Discord

“Hola a todos, les tengo malas noticias (…) Ayer fui yo en la Universidad de Virginia. Lo siento mucho”, escribió. El Post pudo confirmar por dos fuentes distintas que los mensajes fueron enviados desde la cuenta de Tyler Robinson, a quien se apunta como el principal responsable.
Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.