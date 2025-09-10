¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump, que murió en un tiroteo en Utah?: Esto es lo que debes saber

El tiroteo ocurrió mientras respondía una pregunta en el escenario. Kirk era considerado uno de los principales impulsores del nuevo conservadurismo en la era Trump, con una fuerte presencia en redes sociales y en campus universitarios de todo el país.

(CNN) – Charlie Kirk, el activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado hoy después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también confirmaron a CNN que Kirk había muerto.

Charlie Kirk tenía 31 años.

Sobre su ascenso en el activismo conservador: Mientras Trump reconstruía el Partido Republicano, Kirk encarnó el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.

Su participación comenzó tras el movimiento Tea Party y se acentuó con el ascenso de Trump.

Tras cofundar Turning Point en 2012 a los 18 años, Kirk fue un destacado partidario de Trump que cortejó a los jóvenes votantes y utilizó su red de organizaciones sin fines de lucro para movilizar a los votantes en campus e iglesias para apoyar a Trump en 2024.

El evento en Utah formó parte de una gira: Kirk viajaba frecuentemente a campus universitarios, dando charlas y respondiendo preguntas del público, en intercambios que a menudo se convertían en videos virales.

Su aparición hoy en la Universidad del Valle de Utah fue la primera de una gira de regreso a Estados Unidos que recorrería 14 ciudades este otoño, con su característica “Mesa de Demuéstrame que me equivoco”, donde animaba a quienes discrepaban con él a debatir un tema.

El momento del tiroteo: Kirk respondía una pregunta en el evento cuando se escuchó un solo estallido. Un video grabado por los asistentes muestra a la multitud gritando mientras Kirk retrocede en su asiento y parece tocarse el cuello.

El Presidente Trump y docenas de otros aliados de Kirk –así como demócratas que tenían fuertes desacuerdos con él– publicaron buenos deseos y llamados a la oración en línea.

Kirk, nativo de Illinois, se casó con Erika Frantzve en 2021. La pareja tuvo dos hijos pequeños.