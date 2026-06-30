INE: Producción industrial se hunde 7,5% en mayo arrastrado por desplome de la minería

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes que el Índice de Producción Industrial cayó 7,5% en doce meses durante mayo de 2026.

La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario mostró una baja mensual de 0,4% y un retroceso de 6,6% respecto a mayo de 2025, en un mes que contó con un día hábil menos que el año anterior.

La caída del índice general se explicó principalmente por el desempeño de la minería. El Índice de Producción Minera retrocedió 10,6% interanual, restando 4,506 puntos porcentuales a la variación del índice general, la mayor incidencia negativa entre los tres sectores que componen el IPI.

Dentro de la minería, el golpe más fuerte provino de la minería metálica, que cayó 13,0% por una alta base de comparación y una baja ley del mineral en importantes empresas del sector cuprífero, afectando directamente la extracción y procesamiento de cobre.

Minería no metálica registró alza gracias al litio

Como contrapeso, la minería no metálica creció 4,7% gracias a un alza en la producción de carbonato de litio, mientras que los recursos energéticos subieron 4,8% por mayor producción de gas natural.

El Índice de Producción Manufacturera también registró una baja relevante, de 7,2% interanual. El mayor impacto provino de la elaboración de productos alimenticios, que cayó 10,9% por un menor nivel de producción de pescado y derivados, asociado a condiciones climáticas adversas que redujeron la disponibilidad de biomasa en las zonas habituales de captura.

También incidió negativamente la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, con una baja de 10,2% por ajustes en las estrategias de producción de empresas del sector, además de la fabricación de papel y productos de papel, que retrocedió 5,8% por mantenciones programadas.

La única nota positiva dentro de la manufactura fue la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, que aumentó 8,3% por una baja base de comparación asociada a mantenciones realizadas en mayo de 2025.

Electricidad, Gas y Agua anotaron crecimiento

El único componente del IPI que anotó crecimiento fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua, con un alza de 1,0% interanual. El resultado se explicó por un incremento de 1,7% en electricidad, impulsado por una mayor generación proveniente de centrales solares y un mayor suministro hacia el destino comercial.

En contraste, el sector de gas cayó 3,0% por una menor distribución hacia el destino industrial, mientras que el agua retrocedió 0,3% por una menor distribución hacia el destino residencial.